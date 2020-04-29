В Бельгии число жертв коронавируса достигло 7501

В то же время, за минувшие сутки выявлено 525 новых случаев заражения COVID-19, что на 122 меньше, чем накануне.

В стране в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия ограничений на передвижения.