В Бельгии число жертв коронавируса достигло 7501

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки в результате эпидемии коронавируса скончались 170 человек, таким образом, число жертв COVID-19 увеличилось до 7501 с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев, говорится в сообщении кризисного центра минздрава королевства.
Этот показатель несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 134 летальных исхода.
В то же время, за минувшие сутки выявлено 525 новых случаев заражения COVID-19, что на 122 меньше, чем накануне.
Всего в Бельгии выявлено 47859 подтвержденных тестами случаев заболевания COVID-19.
В стране в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия ограничений на передвижения.
С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.