В Подмосковье 389 человек выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Подмосковье от коронавируса вылечили 389 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 10917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 90 человек. Выздоровели и выписались 389 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 686 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф