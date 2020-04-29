В Томской области продлили режим самоизоляции

Глава региона отметил, что Томская область все это время входит в число самых благополучных регионов России, что, по его словам, не случайность, а система и "результат кропотливого труда тысяч людей". Между тем он подчеркнул, что угроза не миновала, как быстро регион вернется к прежней жизни, зависит от каждого его жителя.