В Томской области продлили режим самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о продлении по 11 мая действующего в регионе режима самоизоляции.
В очередном обращении к жителям Томской области, которое распространила обладминистрация, Жвачкин подчеркнул, что в регионе сохраняются все предусмотренные режимом самоизоляции ограничения. При этом власти начинают готовить условия для восстановления работы ранее закрытых отраслей - образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие будет возможно по графику, начиная с 12 мая, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
"В четверг ровно месяц, как действует режим полной самоизоляции, который мы ввели в Томской области. Благодаря жестким (но все-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию", - говорится в обращении Жвачкина.
Глава региона отметил, что Томская область все это время входит в число самых благополучных регионов России, что, по его словам, не случайность, а система и "результат кропотливого труда тысяч людей". Между тем он подчеркнул, что угроза не миновала, как быстро регион вернется к прежней жизни, зависит от каждого его жителя.
"К сожалению, не все понимают эти простые вещи. Например, каждый день около пятисот человек совершают поездки за пределы Томской области. При этом половина из них ездит в торговые центры в Новосибирск и Кузбасс, в регионы, где заболевших сотни. Это грубейшее нарушение режима самоизоляции. Поэтому с понедельника мы ввели запрет на такие вот необоснованные передвижения между регионами", - отметил Жвачкин.
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.