Песков оценил отсутствие "Ведомостей" в списке системообразующих

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Внутренние отношения в коллективе не могут влиять на решение о предоставлении помощи тем или иным изданиям, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя непопадание газеты "Ведомости" в перечень системообразующих предприятий Минкомсвязи.
Ранее "Ведомости" опубликовали материал, согласно которому Минкомсвязи назвало две причины, по которым газета не попала в список системообразующих предприятий: "слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции".
"Никоим образом, мы убеждены, что не могут, конечно", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли внутренние отношения в коллективе издания влиять на решение о предоставлении или непредоставлении помощи.
Аргументация таких решений, по словам Пескова, должна предоставляться из министерства связи.
"Я не знаю, насколько это соответствует действительности, какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие", - ответил Песков на вопрос о том, не расценивают ли в Кремле "увязывание" внутреннего конфликта в редакции и непредоставление госпомощи как какое-то вмешательство.
Ранее редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории; сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
24 апреля, 13:45В Кремле прокомментировали ситуацию в газете "Ведомости"