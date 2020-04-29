Песков оценил отсутствие "Ведомостей" в списке системообразующих

"Никоим образом, мы убеждены, что не могут, конечно", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли внутренние отношения в коллективе издания влиять на решение о предоставлении или непредоставлении помощи.

"Я не знаю, насколько это соответствует действительности, какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие", - ответил Песков на вопрос о том, не расценивают ли в Кремле "увязывание" внутреннего конфликта в редакции и непредоставление госпомощи как какое-то вмешательство.