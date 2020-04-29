В Иране число жертв коронавируса достигло 5957

"За прошедшие сутки выявлено 1073 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровели 73 791 человек", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 80 человек, всего же с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, погибли 5 957 человек.