Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Госдуме не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в аппарате нижней палаты парламента.
В конце прошлой недели депутаты Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков были госпитализированы с COVID-19.
"Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено", - сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в нижней палате парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник и среду звонил Новикову и Калашникову, "справлялся об их самочувствии".
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