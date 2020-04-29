В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 783

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 29 апреля в регионе выявлено еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 783 человек", - говорится в сообщении.