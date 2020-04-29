В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 783

БРЯНСК, 29 апр - РИА Новости. Более ста новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Брянской области за сутки, общее число заболевших достигло 783, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 29 апреля в регионе выявлено еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 783 человек", - говорится в сообщении.
На областной центр приходится 371 случай заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 102 человек.
С начала пандемии в регионе скончалось 6 человек. Сообщается также о 170 выздоровевших. проведено почти 13 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.