В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило тысячу

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Число выздоровевших после нового коронавируса COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 13 человек и составило 1,005 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1955, восемь пациентов скончались, 992 выздоровели.
"Сегодня выздоровели еще 13 пациентов. Общее число поправившихся от COVID-19 в Узбекистане составляет 1005 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у всех выздоровевших коронавирус был диагностирован после возвращения из других стран.
По данным пресс-службы, во вторник поправились и отправились на реабилитацию 100 пациентов, в понедельник – 103 человека. В минувший четверг было зафиксировано 111 случаев выздоровления – это новый наибольший показатель выздоровевших за день с момента появления инфекции в республике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.