В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило тысячу

"Сегодня выздоровели еще 13 пациентов. Общее число поправившихся от COVID-19 в Узбекистане составляет 1005 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у всех выздоровевших коронавирус был диагностирован после возвращения из других стран.