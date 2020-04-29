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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:51
https://ria.ru/20200429/1570737186.html
В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило тысячу

12:51 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Число выздоровевших после нового коронавируса COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 13 человек и составило 1,005 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1955, восемь пациентов скончались, 992 выздоровели.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня выздоровели еще 13 пациентов. Общее число поправившихся от COVID-19 в Узбекистане составляет 1005 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, у всех выздоровевших коронавирус был диагностирован после возвращения из других стран.
По данным пресс-службы, во вторник поправились и отправились на реабилитацию 100 пациентов, в понедельник – 103 человека. В минувший четверг было зафиксировано 111 случаев выздоровления – это новый наибольший показатель выздоровевших за день с момента появления инфекции в республике.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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