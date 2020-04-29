В Кремле призвали решительно бороться с фейками по коронавирусу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нужно решительно бороться с фейками по коронавирусу, но это не должно ограничивать распространение достоверной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам, к сожалению, ничего неизвестно об этом случае, и я вам рекомендую обязательно обращаться в Роскомнадзор - это первое. Второе - безусловно, очень важна правоприменительная практика", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничении Роскомнадзором доступа к медицинскому изданию из-за публикации о компенсациях больницам на лечение пациентов с коронавирусом.
25 марта, 12:50Почему и кого будут наказывать за "репост паники"
Он отметил, что правоприменительная практика, безусловно, важна, и "нужно решительно бороться с разными фейками", с распространением лживой информации о действиях властей, с распространением информации, которая вредит ситуации, здоровью людей.
"Но это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную. Это очень важно", - подчеркнул Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.