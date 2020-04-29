В Кремле призвали решительно бороться с фейками по коронавирусу

Почему и кого будут наказывать за "репост паники"

Почему и кого будут наказывать за "репост паники"

Он отметил, что правоприменительная практика, безусловно, важна, и "нужно решительно бороться с разными фейками", с распространением лживой информации о действиях властей, с распространением информации, которая вредит ситуации, здоровью людей.