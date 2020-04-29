Сенатор предложил штрафовать россиян, не вставших на учет за рубежом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса показала, что количество российских граждан, находящихся за рубежом, значительно больше, чем об этом знают в российских посольствах; за отказ вставать на консульский учет наших сограждан можно штрафовать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Ситуация с пандемией коронавируса показала, что количество российских граждан, находящихся за рубежом, значительно больше, чем об этом знают в российских посольствах; за отказ вставать на консульский учет наших сограждан можно штрафовать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

"Может быть, человека, который не встал вовремя на консульский учет, подвергать штрафу?" - сказал сенатор на заседании комитета в среду.

Его инициативу поддержал директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Михаил Петраков: "Я категорически "за".

"Постановка на консульский учет – это не вопросы свободы, а вопросы безопасности", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь, замглавы комитета, председатель комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что "нужно обсудить, после какого срока пребывания в стране российский гражданин должен вставать на консульский учет".

Он подчеркнул, что хотя официально зарегистрировано около 1 миллиона россиян за рубежом, по различным оценкам по факту их насчитывается порядка 6 миллионов.