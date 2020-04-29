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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:05
https://ria.ru/20200429/1570737021.html
Назначенный на 1 мая вывозной рейс Камрань-Владивосток отменен
https://cdn22.img.ria.ru/images/151312/06/1513120667_0:145:3127:1904_1036x0_80_0_0_70fa977ba2cf761aa4423567131abfec.jpg
РИА Новости

Назначенный на 1 мая вывозной рейс Камрань-Владивосток отменен

12:48 29.04.2020 (обновлено: 14:05 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГород Хошимин во Вьетнаме
Город Хошимин во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая рейс из вьетнамского города Камрань во Владивосток для вывоза россиян отменён, сообщило генеральное консульство России в Хошимине.

"Сообщаем, что компания S7 проинформировала об отмене рейса 6292 на 1 мая 1.30 по маршруту Владивосток-Камрань-Владивосток по решению оперативного штаба", - сообщило генконсульство в Telegram.

Сведений о новой дате выполнения рейса из Вьетнама на Дальний Восток России у российских дипломатов пока нет.
Ранее сообщалось, что в предварительный график вывозных рейсов вошли два рейса из Вьетнама. Предполагалось, что самолет S7 Камрань-Владивосток вылетит 30 апреля, а лайнер "Азур Эйр" Камрань-Санкт-Петербург-Москва - 5 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКамраньS7 AirlinesВьетнамВладивостокЭкономика
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