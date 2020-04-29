Назначенный на 1 мая вывозной рейс Камрань-Владивосток отменен

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая рейс из вьетнамского города Камрань во Владивосток для вывоза россиян отменён, сообщило генеральное консульство России в Хошимине.
"Сообщаем, что компания S7 проинформировала об отмене рейса 6292 на 1 мая 1.30 по маршруту Владивосток-Камрань-Владивосток по решению оперативного штаба", - сообщило генконсульство в Telegram.
Сведений о новой дате выполнения рейса из Вьетнама на Дальний Восток России у российских дипломатов пока нет.
Ранее сообщалось, что в предварительный график вывозных рейсов вошли два рейса из Вьетнама. Предполагалось, что самолет S7 Камрань-Владивосток вылетит 30 апреля, а лайнер "Азур Эйр" Камрань-Санкт-Петербург-Москва - 5 мая.
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