Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа. Представители СМИ спросили, насколько вероятна эта дата окончания эпидемии и какой датой руководствуется Кремль.
"Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, "мы рекомендуем вам звонить в Сингапур".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.