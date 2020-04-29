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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:31
https://ria.ru/20200429/1570736959.html
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570898_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_05a7706574252a38d913dded4a9066c7.jpg
РИА Новости

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

12:47 29.04.2020 (обновлено: 13:31 29.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа. Представители СМИ спросили, насколько вероятна эта дата окончания эпидемии и какой датой руководствуется Кремль.

"Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, "мы рекомендуем вам звонить в Сингапур".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
Популярные комментарии
Сам на днях свалился с температурой, вызвал врача на дом. Приехал доктор, послушал, выписал ингаверин. На мой вопрос, может ли это быть коронавирус, сказал, что вполне может. Но у нас говорит не Москва, а Россия. Это в Москве делают тест каждому с подозрением на коронавирус. А у нас в Калужской обл. тесты делают в двух случаях: Если ты контактировал с человеком у которого подтвержден коронавирус, либо если у тебя уже пневмония (то есть ты при смерти). Также сказал, что если бы у нас делали тест каждому как в Москве, то по городу было бы не 22 официально подтвержденных заболевших, а цифра была бы в районе 2000 человек. Вот и чего стоит вся эта болтовня Путина называемая им заботой о людях? Показуха как и все 20 лет
29 апреля, 13:42
Федор Сухов
90402317
Сначала называл конкретные даты, теперь говорит, невозможно. Балабол, как, в общем, и все там.
29 апреля, 13:34
nnuxser
89215114
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