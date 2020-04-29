Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа. Представители СМИ спросили, насколько вероятна эта дата окончания эпидемии и какой датой руководствуется Кремль.

"Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, "мы рекомендуем вам звонить в Сингапур".