Путин проведет совещание по развитию энергетики

"Будет у него совещание по развитию энергетики, это в целом ТЭК России, топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условиях. И уголь добывается, и нефть добывается, и генерирующие компании, сетевые компании обеспечивают передачу и так далее и тому подобное", - сказал он.Песков уточнил, что в открытой части совещания предполагается вступительное слово президента, а также доклад министра энергетики Александра Новака о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе. В закрытой части планируются выступления главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, главы "Новатэка" Леонида Михельсона, главы "Росатома" Алексея Лихачева, главы "Россетей" Павла Ливинского, главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука, а также главы СУЭКа Владимира Рашевского.