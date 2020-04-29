Эпидемиолог оценил эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Своевременно принятые меры по самоизоляции граждан оказались эффективными, однако определяющими станут ближайшие праздничные дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Своевременно принятые меры по самоизоляции граждан оказались эффективными, однако определяющими станут ближайшие праздничные дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико

"Несомненно, есть эффективность проводимых мероприятий. Прежде всего в том, что нет эксплазивности, то есть удалось сгладить эту кривую, соответственно нагрузку на здравоохранение", - сказал он на онлайн-круглом столе "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

По его мнению, российская система здравоохранения показала свою эффективность и сумела быстро перестроиться.

"Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в области общественного здоровья для нашей страны, для всех стран. Там, где система действительно централизованная, готовая для того, чтобы ответить, среагировать на нее. Были силы и средства, возможность быстро перестроиться к этим новым условиям, там есть эффект", - отметил Брико.

Он подчеркнул, что разделяет мнение, что пик заболеваемости в России ещё не достигнут.

"Но и успехи очень существенные. Но их закрепить сейчас очень важно. А закрепить можно при условии соблюдения вот этих вот мер по самоизоляции, по дистанцированию неукоснительно, это ответственность каждого", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что многие страны, которые начали снимать ограничения, оставляют пока меры социального дистанцирования.

Определяющими, по его мнению, станут ближайшее дни, на которые придутся майские праздники. "Праздники, они покажут. Я думаю, что после праздников, после 12 мая будет все понятно", - добавил Брико.