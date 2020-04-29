В Ярославской области число случаев коронавируса выросло до 483

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Ярославской области выросло до 483 человек после того, как за минувшие сутки подтвердились 27 диагнозов, при этом еще 17 человек выздоровели, сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
"Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 27 человек. Статистика сегодня такая: заболевших с начала периода – 483", - написал глава региона на своей странице в Facebook.
Наибольшее число зараженных в Ярославле – 175 человек, Гаврилов-Ямском районе – 98 человек, в Рыбинске – 58 человек.
"За сутки выздоровели еще 17 жителей региона. Теперь выздоровевших 60 человек", - отметил Миронов.
Ранее сообщалось о четырех скончавшихся в регионе пациентах с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф