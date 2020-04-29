Мишустин: дату снятия ограничений по коронавирусу назвать нельзя

"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.