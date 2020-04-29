Мишустин: дату снятия ограничений по коронавирусу назвать нельзя

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Точную дату снятия ограничений по COVID-19, в том числе открытия границ страны, назвать пока нельзя, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.