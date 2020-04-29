На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ферма, где обнаружены останки, располагается на 23-м километре федеральной трассы Морпорт-Аэропорт.

"В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили туши павших животных (лошадей, собак, оленя). Опрошенные жители садово-некоммерческого товарищества, расположенного в нескольких десятках метров от фермы, рассказали, что более месяца не видели на территории людей, и все это время животные находятся без присмотра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе предварительной проверки полицейские установили личность владелицы крестьянского фермерского хозяйства, а также тех, кто должен был осуществлять непосредственный уход за животными.