На Чукотке продлили режим всеобщей изоляции

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности на фоне коронавируса на Режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности на фоне коронавируса на Чукотке продлен до 15 мая, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

Ранее режим был введен на период с 2 по 14 апреля, позже продлен до 30 апреля.

"Режим повышенной готовности и самоизоляции продлили до 15 мая", - сказал собеседник агентства.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба в среду.

По последним данным, на Чукотке зарегистрировано 17 случаев коронавируса, один человек вылечился.