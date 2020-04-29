В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

"Двадцать восьмого апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы. Он поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов исследований", - говорится в сообщении.

В Тульской области COVID-19 подтвержден у 783 человек, 75 выздоровели. На сегодняшний день в стационарах находится 625 человек, из них – 28 детей. Подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 210 человек (в том числе 18 – дети), остальные – с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии. В тяжелом состоянии 15 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. А 560 человек (из них 41 – дети) с легкой формой течения болезни лечатся на дому.