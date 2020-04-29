В ИКБ №2 в Москве лечатся более 730 человек

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 730 человек проходят лечение во второй инфекционной клинической больнице в Москве, из них 233 пациента с коронавирусом, сообщила главный врач больницы Светлана Краснова.
"На 29.04.2020 в больнице 734 человека (в том числе 19 в реанимации), из них: 233 человека с COVID (179 случаев подтверждено лабораторно), из них: 23 (16) детей, 28 (10) беременных, рожениц и родильниц, 18 (11) человек в хирургическом отделении, 11 (11) пациентов в реанимации (на ИВЛ - 8)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что за сутки поступило 46 человек, из них шесть - с коронавирусом. Выписано 86 человек, их них 21 с выздоровлением по COVID-19.
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