В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 11 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности продлен до 11 мая в Режим повышенной готовности продлен до 11 мая в Тюменской области , сообщил в среду глава региона Александр Моор

"Ситуация с распространением коронавируса в Тюменской стабильная, на напряженная. В связи с этим режим повышенной готовности будет продлен до 11 мая", – цитирует Моора оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

По его словам, на сегодня количество тюменцев с подверженным диагнозом достигло 420 человек.

"Почти 16% из них старше 65 лет. Это говорит о том, что принимаемые нами меры по самоизоляции, а также высокая дисциплинированность людей этого возраста дают хорошие результаты", - подчеркнул губернатор.

Моор выделил средства на дополнительную единоразовую выплату в размере 2 тысяч рублей жителям региона старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания. В преддверии майских праздников глава региона призвал жителей области не нарушать режим самоизоляции и ограничиться в контактах с окружающими.

"Неплохая идея провести эти дни в самоизоляции, на даче. Прошу вас при этом соблюдать все меры предосторожности. Не стоит ходить в гости к соседям, устраивать застолья с родственниками и друзьями. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - обратился к жителям региона губернатор.

Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то уже с 12 мая руководство области постепенно начнет снимать установленные ограничения, уточнил Моор.