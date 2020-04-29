В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1375

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Литве увеличилось до 1375, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтвержден 31 случай заражения, всего выздоровели 563 человека, 45 умерли.

За вторник в республике провели 6392 теста на коронавирус, за все время – 118201.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.