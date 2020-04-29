В Крыму продлили запрет на посещение лесов на период майских праздников

"В связи с введением в республике режима самоизоляции, граждане не должны посещать леса", - сказал Рюмшин в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Он отметил, что выявленные случаи разведения костров, приготовления пищи на мангалах в лесной зоне, пала травы будут пресекаться и жестко штрафоваться. Размер штрафа для гражданин – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностного лица - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридического лица - от 300 до 500 тысяч рублей.