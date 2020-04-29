В Крыму продлили запрет на посещение лесов на период майских праздников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов на весь период выходных и майских праздников.
Запрет пребывания в лесах республики продлен на 21 календарный день - до 12 мая включительно, сообщил в среду вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.
"В связи с введением в республике режима самоизоляции, граждане не должны посещать леса", - сказал Рюмшин в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
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Он отметил, что выявленные случаи разведения костров, приготовления пищи на мангалах в лесной зоне, пала травы будут пресекаться и жестко штрафоваться. Размер штрафа для гражданин – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностного лица - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридического лица - от 300 до 500 тысяч рублей.
Общая площадь лесов в республике Крым составляет порядка 334 тысяч гектаров. Противопожарные мероприятия - опашка, установка шлагбаумов, стендов и знаков на землях лесного фонда - проведены на сумму более 150 миллионов рублей.
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