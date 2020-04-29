На Камчатке сотрудники МЧС спасли в заснеженном лесу мужчину с инсультом

"В Камчатский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что требуется срочная эвакуация из леса мужчины, у которого случился инсульт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший находился в лесном массиве в районе поселка Нагорный, где очень много снега проехать туда на автомобиле невозможно.