На Камчатке сотрудники МЧС спасли в заснеженном лесу мужчину с инсультом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли на Камчатке мужчину, у которого в лесу случился инсульт, проехать к нему машина скорой помощи не могла из-за глубокого снега, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке ведомства.
"В Камчатский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что требуется срочная эвакуация из леса мужчины, у которого случился инсульт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший находился в лесном массиве в районе поселка Нагорный, где очень много снега проехать туда на автомобиле невозможно.
"Для оказания помощи пострадавшему была отправлена дежурная смена из четырех спасателей на технике повышенной проходимости – это ГАЗ "Вепрь" и снегоход. Туда же отправился врач на скорой помощи, но автомобиль СМП остался на дороге – проехать к месту нахождения пострадавшего он по большому снегу не смог", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что врач оказал пострадавшему первую помощь, а спасатели завернули мужчину в термоодеяло и на санях снегохода доставили к автомобилю скорой.