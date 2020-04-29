Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором два стратегических ракетоносца Ту-160 российских ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Отмечается, что он длился более восьми часов.
Как уточнило ведомство, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над акваториями Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного моря, а также Тихого океана в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.