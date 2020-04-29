В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусом в России заразились 0,07% населения, а скончались - 0,0007%. В первой десятке стран по числу заболевших это соотношение меньше только у Китая - 0,01% и 0,0003% соответственно, подсчитали РИА Новости, исходя из данных ООН, Университета Хопкинса и оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом на 29 апреля. Согласно данным ООН, население России в 2019 году составило 143,9 миллиона человек, а Китая - 1,42 миллиарда.
Лидирует по доле пострадавшего населения Испания - при общей численности жителей в 46,4 миллиона, заразились 0,5%, а скончались от нее - 0,05%. На втором месте расположилась Италия, где коронавирус был диагностирован у 0,34% населения, скончались от заболевания 0,05%. Численность населения Италии, по данным ООН, в 2019 году составила 59,2 миллиона человек.
США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%. Сразу следом идет Франция с 0,26% населения, больных коронавирусом и 0,04% скончавшихся. Несмотря на близкие позиции, население во Франции в пять раз меньше - 65,5 миллиона.
В Великобритании заболели 0,24% жителей, скончались - 0,03%, в Германии 0,19% и 0,008% соответственно. Хотя случаев заражения в этих странах зафиксировано почти равное количество, население Германии на 15 с лишним миллионов больше - 82,4 против 67.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.