Сбербанк отметил существенный переток клиентов в онлайн

"В целом мы фиксируем существенный переток в дистанционные каналы. Количество людей, ежедневно использующих мобильное приложение, выросло примерно вдвое", - сообщил он.

По его словам, банк пытается стимулировать людей оставаться дома всеми возможными способами. Так, например, при работе с пенсионерами банк привлек волонтеров, а также проводит информационную кампанию для обучения пожилых людей пользованию онлайн-сервисами. В результате ежедневные подключения новых пользователей-пенсионеров к "Сбербанк онлайн" выросли с 2,8 тысячи до 47,6 тысячи.