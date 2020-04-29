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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:23
https://ria.ru/20200429/1570734888.html
Сбербанк отметил существенный переток клиентов в онлайн
https://cdn22.img.ria.ru/images/152596/40/1525964089_0:109:3031:1814_1036x0_80_0_0_598cfe395665430dc822294371675716.jpg
РИА Новости

Сбербанк отметил существенный переток клиентов в онлайн

12:23 29.04.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сбербанк после введения в России нерабочего апреля из-за распространения коронавируса отмечает существенный переток клиентов в дистанционные каналы: количество использующих мобильное приложение выросло вдвое, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"В целом мы фиксируем существенный переток в дистанционные каналы. Количество людей, ежедневно использующих мобильное приложение, выросло примерно вдвое", - сообщил он.
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Ведяхин отметил, что в настоящее время почти все заявки на потребительские кредиты оформляются в удаленном режиме. Кроме того, в разгар пандемии половина, а в московском регионе около 70% всех заявок клиентов Сбербанка на ипотеку подавалось через сервис "ДомКлик". Первый зампред правления банка добавил, что почти все банковские продукты сейчас доступны онлайн.
По его словам, банк пытается стимулировать людей оставаться дома всеми возможными способами. Так, например, при работе с пенсионерами банк привлек волонтеров, а также проводит информационную кампанию для обучения пожилых людей пользованию онлайн-сервисами. В результате ежедневные подключения новых пользователей-пенсионеров к "Сбербанк онлайн" выросли с 2,8 тысячи до 47,6 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ДомКликСбербанк РоссииЭкономика
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