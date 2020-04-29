Мишустин призвал поддержать организации, где содержатся животные

"Необходимо также, чтобы регионы обратили внимание на эту проблему и нашли возможность поддержать такие организации. В этой связи прошу министерство культуры совместно с субъектами Российской Федерации провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных", - заключил глава кабмина.