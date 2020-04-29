Мишустин призвал поддержать организации, где содержатся животные

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал поддержать оказавшиеся в непростой ситуации организации, где находятся животные, попросил разработать дополнительные меры, чтобы создать условия для бережного содержания животных в океанариумах, зоопарках, цирках.
"Хотел бы обратить внимание на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков. Многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Именно поэтому такие организации были включены в соответствующий перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана господдержка на федеральном уровне, продолжил премьер.
"Необходимо также, чтобы регионы обратили внимание на эту проблему и нашли возможность поддержать такие организации. В этой связи прошу министерство культуры совместно с субъектами Российской Федерации провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных", - заключил глава кабмина.
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