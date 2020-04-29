Ученые из Китая создали новую систему для мониторинга кровяного давления

МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали инновационную кожеподобную оптоэлектронную систему, которая может быть использована в качестве носимого устройства для мониторинга кровяного давления. Китайские ученые разработали инновационную кожеподобную оптоэлектронную систему, которая может быть использована в качестве носимого устройства для мониторинга кровяного давления.

Новая система, разработанная учеными из университета Цинхуа, выглядит как тонкий и мягкий пластырь, который можно прикрепить к коже человека для осуществления динамического контроля кровяного давления и кислорода в крови. Она способна передавать данные по беспроводной сети в режиме реального времени на мобильные устройства и терминалы.

Неинвазивный непрерывный мониторинг кровяного давления является ключом к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Однако наиболее распространенный в настоящее время способ для измерения этого показателя с использованием манжеты оказывается неудобным и осложняет процесс.

Исследователи разработали план по контролю кровяного давления на основе оптических принципов, и использовали биосовместимые материалы для изготовления кожеподобной оптоэлектронной системы, которая может быть конформно прикреплена к коже человека, а также может определить объем крови и ее скорости течения посредством измерения поглощения кровью света с различным длинами волны, и таким образом вычислить кровяное давление и уровень содержания кислорода в крови.

Система может быть прикреплена к запястью, а полученные данные могут быть переданы в режиме реального времени на такие терминалы, как смартфоны, через встроенный в нее чип блютуз. Система способна преодолеть вызванные движением шумовые помехи, так что она может использоваться во время движения человека.

Клинические испытания показали, что разработанная система может измерять кровяное давление с абсолютной погрешностью менее чем 10 мм рт. ст., что соответствует стандарту медицинского мониторинга.

Новое изобретение представляет собой новый путь для осуществления долгосрочного динамического мониторинга кровяного давления и кислорода в крови, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19