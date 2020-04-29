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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-04-29T12:22
https://ria.ru/20200429/1570734795.html
Ученые из Китая создали новую систему для мониторинга кровяного давления
https://cdn23.img.ria.ru/images/155921/29/1559212980_0:179:3005:1869_1036x0_80_0_0_277c8c1fbcf7e0138353d137c7ef657e.jpg
РИА Новости

Ученые из Китая создали новую систему для мониторинга кровяного давления

12:22 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали инновационную кожеподобную оптоэлектронную систему, которая может быть использована в качестве носимого устройства для мониторинга кровяного давления.
Новая система, разработанная учеными из университета Цинхуа, выглядит как тонкий и мягкий пластырь, который можно прикрепить к коже человека для осуществления динамического контроля кровяного давления и кислорода в крови. Она способна передавать данные по беспроводной сети в режиме реального времени на мобильные устройства и терминалы.
Неинвазивный непрерывный мониторинг кровяного давления является ключом к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Однако наиболее распространенный в настоящее время способ для измерения этого показателя с использованием манжеты оказывается неудобным и осложняет процесс.
Исследователи разработали план по контролю кровяного давления на основе оптических принципов, и использовали биосовместимые материалы для изготовления кожеподобной оптоэлектронной системы, которая может быть конформно прикреплена к коже человека, а также может определить объем крови и ее скорости течения посредством измерения поглощения кровью света с различным длинами волны, и таким образом вычислить кровяное давление и уровень содержания кислорода в крови.
Система может быть прикреплена к запястью, а полученные данные могут быть переданы в режиме реального времени на такие терминалы, как смартфоны, через встроенный в нее чип блютуз. Система способна преодолеть вызванные движением шумовые помехи, так что она может использоваться во время движения человека.
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Клинические испытания показали, что разработанная система может измерять кровяное давление с абсолютной погрешностью менее чем 10 мм рт. ст., что соответствует стандарту медицинского мониторинга.
Новое изобретение представляет собой новый путь для осуществления долгосрочного динамического мониторинга кровяного давления и кислорода в крови, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19.
Результаты исследования были опубликованы в журнале National Science Review.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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