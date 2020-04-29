В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 9771

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индонезийские медики зафиксировали за сутки 260 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 9,7 тысячи, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
По состоянию на среду общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9771, скончались 784 человека, вылечились 1391. Днем ранее в стране за сутки заболели 415 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.