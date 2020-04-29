Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.