Мишустин поручил разработать план по восстановлению роста экономики

"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.