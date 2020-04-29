Мишустин поручил разработать план по восстановлению роста экономики

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики.
"Прошу Минэкономразвития, министерство финансов, министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.
По его словам, реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда и возврат экономики на траекторию роста.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф