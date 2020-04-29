В Кировской области число заболевших COVID-19 выросло до 515 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 26 жителей Коронавирус обнаружен еще у 26 жителей Кировской области , общее количество заболевших увеличилось до 515 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 489 случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на 29 апреля в регионе выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 515. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Выписан из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще один пациент. Общее число выздоровевших составляет 42 человека.

На сегодняшний день инфекция нового типа выявлена в Кирове, а также 28 районах области. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5296 человек, в том числе 597 детей.

Лабораториями региона проведены 2606 исследований на COVID-19. Всего за время наблюдения тестирование на коронавирус прошли 35 680 человек.