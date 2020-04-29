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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:20
https://ria.ru/20200429/1570734562.html
В Кировской области число заболевших COVID-19 выросло до 515 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

В Кировской области число заболевших COVID-19 выросло до 515 человек

12:20 29.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 26 жителей Кировской области, общее количество заболевших увеличилось до 515 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 489 случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
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"По состоянию на 29 апреля в регионе выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 515. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Выписан из инфекционного госпиталя с выздоровлением еще один пациент. Общее число выздоровевших составляет 42 человека.
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На сегодняшний день инфекция нового типа выявлена в Кирове, а также 28 районах области. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5296 человек, в том числе 597 детей.
Лабораториями региона проведены 2606 исследований на COVID-19. Всего за время наблюдения тестирование на коронавирус прошли 35 680 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКировская область
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