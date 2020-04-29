Мишустин попросил МЭР до 5 мая обобщить идеи по мерам поддержки экономики

"Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.