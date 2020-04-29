Мишустин попросил МЭР до 5 мая обобщить идеи по мерам поддержки экономики

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минэкономразвития до 5 мая обобщить и внести в кабмин предложения по новым мерам поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса.
"Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство", - заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер напомнил, что также до 5 мая кабмин во взаимодействии с профильной рабочей группой госсовета должен подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений и направить их в регионы.
"Как подчеркнул президент, нужны плавные, тщательно выверенные действия, что позволит избежать новой вспышки инфицирования. Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендаций - в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории", - добавил глава правительства.
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