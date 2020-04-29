В Калужской области выявили 73 случая заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус в минувшие сутки подтвердился еще у 73 жителей Калужской области, общее число заболевших выросло до 845 человек, сообщило правительство региона.
Днем ранее сообщалось о 772 заразившихся.
"Данные областного оперативного штаба на 29 апреля: зарегистрировано 845 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находится 801 человек.
Выздоровевших по-прежнему 32 человека. Двенадцать пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.