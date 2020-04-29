В Пермском крае выявили десять новых случаев коронавируса

"Выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: восемь человек проходят лечение в больнице, два человека изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. В числе новых пациентов один ребенок, четверо мужчин, пять женщин. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Половина из них младше 45 лет, двое — старше 65 лет", — говорится в сообщении властей. Также указано, что все заразившиеся давно изолированы и находятся на лечении.