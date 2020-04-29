В Пермском крае выявили десять новых случаев коронавируса

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Общее количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 481, за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 10 новых пациентов, все они заразились в регионе, сообщили краевые власти в официальном Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
По данным краевого минздрава, ежедневный прирост заболевших составил 2,1%, третий день подряд наблюдается динамика уменьшения случаев COVID-19.
"Выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: восемь человек проходят лечение в больнице, два человека изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. В числе новых пациентов один ребенок, четверо мужчин, пять женщин. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Половина из них младше 45 лет, двое — старше 65 лет", — говорится в сообщении властей. Также указано, что все заразившиеся давно изолированы и находятся на лечении.
За время эпидемии коронавирус диагностирован у 481 человека в Пермском крае, 86 пациентов выздоровели, восемь — скончались. Лечение в больнице проходит 261 заболевший, часть инфицированных изолированы дома, они находятся под наблюдением медиков. Еще более двух тысяч жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф