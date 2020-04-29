В Африке приостановят вакцинацию детей от полиомиелита из-за коронавируса

"Мы приняли тяжелое решение приостановить реализацию этих планов и считаем, что это сильно повлияет на предотвращение распространения новых вспышек... Из-за того, что мы не сможем вовремя провести вакцинацию, возникнут новые вспышки полиомиелита", - сказал он. Он отметил, что на фоне борьбы с коронавирусом "процесс вакцинации, на самом деле, может способствовать распространению вируса".