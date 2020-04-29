В Африке приостановят вакцинацию детей от полиомиелита из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Программа вакцинации от полиомиелита в Африке, в рамках которой планируется привить до 12 миллионов детей, будет приостановлена из-за перераспределения ресурсов на борьбу с коронавирусом COVID-19, пишет газета Guardian со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
Как заявил глава программы по борьбе с полиомиелитом африканского отделения ВОЗ Паскаль Мканда (Pascal Mkanda), программа, которая имеет важное значение для предотвращения вспышек заболевания, будет приостановлена, как минимум, до второй половины 2020 года.
"Мы приняли тяжелое решение приостановить реализацию этих планов и считаем, что это сильно повлияет на предотвращение распространения новых вспышек... Из-за того, что мы не сможем вовремя провести вакцинацию, возникнут новые вспышки полиомиелита", - сказал он. Он отметил, что на фоне борьбы с коронавирусом "процесс вакцинации, на самом деле, может способствовать распространению вируса".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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