В Тверской области женщина задушила находившегося под ее опекой ребенка

"По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней", - говорится в сообщении.