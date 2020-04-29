В Тверской области женщина задушила находившегося под ее опекой ребенка

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. СК в Тверской области обвиняет в убийстве девочки 2018 года рождения взявшую ее под опеку женщину, сообщает управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней", - говорится в сообщении.
Женщина, как отмечает следствие, была задержана по горячим следам.
"В рамках расследования убийства девочки 2018 года рождения ее опекуну предъявлено обвинение в совершении преступления (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - информирует следствие.
В настоящий момент женщина-опекун допрошена, следствием собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи. Следствие также ходатайствует об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - информирует следственное управление.
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