Онлайн-конференция о мерах поддержки участников ВЭД в условиях пандемии

Пандемия COVID-19 и изменения цен на нефть оказывают ключевое влияние на развитие бизнеса с начала 2020 года. В первом квартале большинство китайских крупных заводов остановили производство в связи с пандемией. Вслед за этим началась приостановка производств в Европе и ряде азиатских стран. Учитывая, что порядка 43% оборотов ВЭД Российской Федерации приходится на Евросоюз, где на данный момент сохраняется сложная ситуация из-за коронавируса, ожидается снижение объема внешней торговли. Второй квартал станет лакмусовой бумажкой для участников ВЭД – уровень неопределенности еще высок, цены на нефть не стабилизированы, меры по улучшению эпидемиологической обстановки не смягчаются. Горизонт стабилизации ситуации при оптимистичном прогнозе – конец лета.Что происходит на рынке ВЭД в текущих условиях? Какие ожидания и прогнозы по развитию ситуации? Что реализовано и что предстоит реализовать на рынке? Какую поддержку оказывает платежная система "Таможенная карта"? Каковы инструменты поддержки участников ВЭД в условиях падения рынка.