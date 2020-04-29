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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:06
https://ria.ru/20200429/1570733022.html
В Молдавии число жертв коронавируса достигло 109
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число жертв коронавируса достигло 109

12:06 29.04.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Еще шесть пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в среду, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 109, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3638 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 103.
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"На сегодняшний день 1114 человек были вылечены, 109 умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.
В то же время отмечается, что из общего числа зараженных 932 человека являются медицинскими работниками.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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