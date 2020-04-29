В Молдавии число жертв коронавируса достигло 109

КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Еще шесть пациентов, инфицированных новым Еще шесть пациентов, инфицированных новым коронавирусом , скончались в Молдавии в среду, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 109, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 3638 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 103.

"На сегодняшний день 1114 человек были вылечены, 109 умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.

В то же время отмечается, что из общего числа зараженных 932 человека являются медицинскими работниками.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.