Дело обвиняемого в убийстве супруги уральского депутата направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве супруги, направили в суд, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, в ночь с 20 на 21 августа 2019 года в квартире одного из домов поселка Локомотивный обвиняемый в ходе бытовой ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Ранее СК пояснял, что депутат владеет ружьем законно. Обвиняемый был помещен под стражу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа Азата Зарипова… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), уточняется в сообщении.
Прокуратура региона добавляет, что обвиняемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял в жену в присутствии двоих детей. Также, по данным прокуратуры, дело направлено в Челябинский областной суд.
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