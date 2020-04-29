Дело обвиняемого в убийстве супруги уральского депутата направили в суд

По данным СК, в ночь с 20 на 21 августа 2019 года в квартире одного из домов поселка Локомотивный обвиняемый в ходе бытовой ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Ранее СК пояснял, что депутат владеет ружьем законно. Обвиняемый был помещен под стражу.