В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 29 апр - РИА Новости. Больше половины заразившихся коронавирусом в Больше половины заразившихся коронавирусом в Калининградской области за последние сутки - 13 из 23 человек - переносят COVID-19 бессимптомно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки объявлено 23 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 326. Среди новых случаев в семи случаях у пациентов была пневмония, три человека обратились с ОРВИ, а также 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими", - сообщили в штабе.

Как отметили в оперштабе, по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения. За последние сутки из стационара выписали семь человек, переболевших коронавирусом.

Всего на 29 апреля в Калининградской области обследованы на COVID-19 17,1 тысячи человек. Выявлено 326 случаев заражения, 73 человека из них выздоровели, трое умерли, под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, в том числе 163 в условиях обсерватора.