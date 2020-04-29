В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1666 человек

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1666 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 51 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находится 89 пациентов, из них десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 236 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.