Подрядчик рассказал, как в Белокаменке лечат вахтовиков с коронавирусом

МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Штатный медицинский пункт и амбулатория принимают сотрудников вахтового поселка в Белокаменке Штатный медицинский пункт и амбулатория принимают сотрудников вахтового поселка в Белокаменке Мурманской области , где выявлены 922 зараженных коронавирусом, диагностика проводится на месте в развернутом госпитале МЧС , а заболевшие отправляются в клиники Мурманска и области, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-подрядчика "Велесстрой".

На утро среды в вахтовом поселке промплощадки центра строительства крупнотоннажных морских сооружений выявлено 922 случая заражения коронавирусом. Как ранее сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора, 90% инфицированных не имеют симптомов заболевания.

"Медицинская служба в вахтовом жилом городке компании "Велесстрой" состоит из двух подразделений: это штатный медицинский пункт и амбулатория, организованная в двух общежитиях - №17 и №18. В амбулатории каждый день работают 13 сотрудников", - сообщили в пресс-службе "Велесстроя" - компании, рабочие которой заразились.

Как рассказал старший врач мобильной медицинской бригады регионального центра профилактической медицины Алексей Машинский, в амбулатории организован прием сотрудников - ежедневно с 9.00 до 20.00. Строителей осматривают три врача-терапевта, а во вторую смену принимает еще и ЛОР-врач. Внутри корпуса №18 общежития ВЖГ был развернут коечный фонд на 60 коек.

"Есть положительная динамика - за два дня мы выписали 27 человек. Эти люди выписаны с заключением "не нуждаются в амбулаторном наблюдении". Тех, кто лежит сейчас в изоляторе, курирует врач-ординатор, также ежедневно их осматривает пульмонолог", - приводятся слова Машинского.

По итогам осмотра врачами-терапевтами на приеме формируются списки сотрудников, которым необходимо дополнительное обследование в диагностическом госпитале МЧС, развернутом рядом с вахтовым городком. Эти работники сразу же вывозятся на обследование: им проводят КТ легких.

"Мы можем спокойно транспортировать на КТ в диагностический госпиталь до 18-20 человек в день. По итогам КТ определяется сразу же на месте: кто нуждается в госпитализации, а кто нет. Госпитализируют пациентов в специализированные больницы Мурманска и области", - пояснил Машинский.

Как уточнили в пресс-службе "Велесстроя", около 100 человек в городке сейчас с признаками простуды, ОРВИ, - им выписывают препараты по показаниям. "Фармацевтических препаратов у нас в запасе достаточно (и антибиотиков, и иммуномодуляторов, и отхаркивающих, противокашлевых средств, и жаропонижающих), тем не менее сегодня ожидаем еще одну поставку. Недавно доставили дополнительно 20 электронных термометров и 22 пульсоксиметра", - добавили в "Велесстрое".