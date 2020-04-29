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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:57
https://ria.ru/20200429/1570732391.html
Подрядчик рассказал, как в Белокаменке лечат вахтовиков с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570063483_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_d191a3fccac5e6bf1763d7f7e35335b1.jpg
РИА Новости

Подрядчик рассказал, как в Белокаменке лечат вахтовиков с коронавирусом

11:57 29.04.2020
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© Фото : оперштаб Мурманской областиМобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
© Фото : оперштаб Мурманской области
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Штатный медицинский пункт и амбулатория принимают сотрудников вахтового поселка в Белокаменке Мурманской области, где выявлены 922 зараженных коронавирусом, диагностика проводится на месте в развернутом госпитале МЧС, а заболевшие отправляются в клиники Мурманска и области, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-подрядчика "Велесстрой".
На утро среды в вахтовом поселке промплощадки центра строительства крупнотоннажных морских сооружений выявлено 922 случая заражения коронавирусом. Как ранее сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора, 90% инфицированных не имеют симптомов заболевания.
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"Медицинская служба в вахтовом жилом городке компании "Велесстрой" состоит из двух подразделений: это штатный медицинский пункт и амбулатория, организованная в двух общежитиях - №17 и №18. В амбулатории каждый день работают 13 сотрудников", - сообщили в пресс-службе "Велесстроя" - компании, рабочие которой заразились.
Как рассказал старший врач мобильной медицинской бригады регионального центра профилактической медицины Алексей Машинский, в амбулатории организован прием сотрудников - ежедневно с 9.00 до 20.00. Строителей осматривают три врача-терапевта, а во вторую смену принимает еще и ЛОР-врач. Внутри корпуса №18 общежития ВЖГ был развернут коечный фонд на 60 коек.
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"Есть положительная динамика - за два дня мы выписали 27 человек. Эти люди выписаны с заключением "не нуждаются в амбулаторном наблюдении". Тех, кто лежит сейчас в изоляторе, курирует врач-ординатор, также ежедневно их осматривает пульмонолог", - приводятся слова Машинского.
По итогам осмотра врачами-терапевтами на приеме формируются списки сотрудников, которым необходимо дополнительное обследование в диагностическом госпитале МЧС, развернутом рядом с вахтовым городком. Эти работники сразу же вывозятся на обследование: им проводят КТ легких.
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"Мы можем спокойно транспортировать на КТ в диагностический госпиталь до 18-20 человек в день. По итогам КТ определяется сразу же на месте: кто нуждается в госпитализации, а кто нет. Госпитализируют пациентов в специализированные больницы Мурманска и области", - пояснил Машинский.
Как уточнили в пресс-службе "Велесстроя", около 100 человек в городке сейчас с признаками простуды, ОРВИ, - им выписывают препараты по показаниям. "Фармацевтических препаратов у нас в запасе достаточно (и антибиотиков, и иммуномодуляторов, и отхаркивающих, противокашлевых средств, и жаропонижающих), тем не менее сегодня ожидаем еще одну поставку. Недавно доставили дополнительно 20 электронных термометров и 22 пульсоксиметра", - добавили в "Велесстрое".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская область
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