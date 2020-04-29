В Екатеринбурге расследуют причину вспышки COVID-19 в горбольнице №1

"Администрация и глава Екатеринбурга держат ситуацию под контролем, работают в плотном контакте с городской прокуратурой и Роспотребнадзором. Документ направлен на концентрацию особого внимания всех городских служб на соблюдение законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – отмечает правовой департамент.