В Екатеринбурге расследуют причину вспышки COVID-19 в горбольнице №1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Причину вспышки заболевания коронавирусом в горбольнице №1 в Екатеринбурге выявит расследование, сообщил глава города Александр Высокинский.
Ранее полпред в УрФО Николай Цуканов сообщил о 114 инфицированных коронавирусом пациентах и медработниках больницы №1 Екатеринбурга. На 22 апреля подтвержденные случаи COVID-19 также были выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице". Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах.
"Говорил неоднократно, и повторюсь: мы должны быть предельно собранными и максимально ответственными. Это касается и чиновников, и врачей, и горожан на самоизоляции. В настоящее время ведется расследование произошедшей вспышки инфекции в 1-й горбольнице. Только после получения результата расследования будет принято совместное – с прокуратурой, Роспотребнадзором, министерством здравоохранения области и нашим горздравом – решение", – цитирует Высокинского мэрия.
Правовой департамент администрации Екатеринбурга сообщает, что предостережение прокуратуры - это профилактическая мера, нацеленная на недопущение нарушения законодательства.
"Администрация и глава Екатеринбурга держат ситуацию под контролем, работают в плотном контакте с городской прокуратурой и Роспотребнадзором. Документ направлен на концентрацию особого внимания всех городских служб на соблюдение законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – отмечает правовой департамент.
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Высокинский довел эту информацию до всех городских служб, уточняет мэрия.
Общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области на сегодняшний день достигло 629. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
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