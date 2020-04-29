В Бурятии пенсионерам разрешили поехать на дачи

КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный из-за коронавирусной инфекции, продлен в Бурятии до 11 мая включительно, но при этом будут некоторые послабления - пенсионерам разрешат выехать на дачи, откроются магазины стройматериалов и парикмахерские, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"У нас на сегодня с подтвержденным диагнозом 271 человек нарастающим итогом. С учетом текущей ситуации и вчерашнего обращения президента Владимира Владимировича Путина мы продлеваем ограничительные мероприятия до 11 мая включительно. Вместе с тем вносим некоторые изменения", - цитирует пресс-служба главы республики его слова.
Цыденов отметил, что при соблюдении определенных условий будет разрешен выезд на дачные участки.
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"Первое: мы разрешаем выезд на дачи, в том числе людям старше 65 лет. Главное требование – чтобы для этой возрастной категории, для старшего нашего поколения, выезд на дачу был произведен не общественным транспортом. На частном, личном транспорте – пожалуйста", - сказал глава региона.
По его словам, также после 30 апреля вновь открываются строительные магазины, магазины садового инвентаря, семенного материала, парикмахерские. Цыденов призвал к соблюдению всех мер предосторожности и правил безопасности.
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