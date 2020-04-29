В Бурятии пенсионерам разрешили поехать на дачи

"У нас на сегодня с подтвержденным диагнозом 271 человек нарастающим итогом. С учетом текущей ситуации и вчерашнего обращения президента Владимира Владимировича Путина мы продлеваем ограничительные мероприятия до 11 мая включительно. Вместе с тем вносим некоторые изменения", - цитирует пресс-служба главы республики его слова.

"Первое: мы разрешаем выезд на дачи, в том числе людям старше 65 лет. Главное требование – чтобы для этой возрастной категории, для старшего нашего поколения, выезд на дачу был произведен не общественным транспортом. На частном, личном транспорте – пожалуйста", - сказал глава региона.