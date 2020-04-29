Пекин понизит наивысший уровень реагирования на ЧС

ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявленный в Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявленный в Пекине в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет понижен до "II", заявила на брифинге в среду заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.

"I" уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января.

"После оценки ситуации в городе принято решение с полночи 30 апреля понизить "I" уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, до "II", - сообщила Чэнь Бэй.

В частности, теперь выезжающим в командировки и возвращающимся в Пекин из внутренних регионов Китая с низким уровнем опасности эпидемии больше нет необходимости проходить 14-дневный домашний карантин. Кроме того, от карантина освобождены все, кто в настоящий момент находится на карантине.

До настоящего времени, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Китае , в Пекине по-прежнему действуют жесткие меры карантина для приезжих и возвращающихся из других регионов, все международные рейсы переправляются в другие 12 городов по стране, в столице по-прежнему многие компании работают в удаленном режиме, закрыты музеи, занятия в школах возобновлены лишь частично.

При этом 14-дневный централизованный карантин, плюс семидневный домашний карантин по-прежнему сохраняется для приезжих из-за границы.

Кроме того, от карантина освобождены все, кто в настоящий момент находится на карантине, однако это не касается тех, кто приехал из-за границы, а также из провинции Хубэй , города Уханя , ставшего очагом эпидемии.

В жилые комплексы, в которые сейчас могут пройти только жильцы домов, разрешат входить курьерам, а также навещать друзей и родственников после регистрации на входе и предъявления электронного "кода здоровья".

Власти также разрешили на улице "в принципе" не носить маски и самостоятельно принимать решение о ее необходимости. Тем не менее, в закрытых помещениях, банках, торговых центрах, школах, вокзалах, аэропортах, больницах, домах престарелых маски по-прежнему нужны, также сохраняется и требование по соблюдению социальной дистанции не менее одного метра. От заведений общепита также требуется жестко ограничивать поток посетителей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

По последним данным, на материковой части Китая коронавирусной инфекции заразились 82 858 человек, 77 578 человек выздоровели, 4633 человек умерли.