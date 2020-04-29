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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:37
https://ria.ru/20200429/1570732025.html
Пекин понизит наивысший уровень реагирования на ЧС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569971436_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cbc32efda8a386cdea9f757e578ab3bc.jpg
РИА Новости

Пекин понизит наивысший уровень реагирования на ЧС

11:53 29.04.2020 (обновлено: 13:37 29.04.2020)
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© REUTERS / Aly SongКитай
Китай
© REUTERS / Aly Song
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявленный в Пекине в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет понижен до "II", заявила на брифинге в среду заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.
"I" уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января.
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"После оценки ситуации в городе принято решение с полночи 30 апреля понизить "I" уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, до "II", - сообщила Чэнь Бэй.
В частности, теперь выезжающим в командировки и возвращающимся в Пекин из внутренних регионов Китая с низким уровнем опасности эпидемии больше нет необходимости проходить 14-дневный домашний карантин. Кроме того, от карантина освобождены все, кто в настоящий момент находится на карантине.
До настоящего времени, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Китае, в Пекине по-прежнему действуют жесткие меры карантина для приезжих и возвращающихся из других регионов, все международные рейсы переправляются в другие 12 городов по стране, в столице по-прежнему многие компании работают в удаленном режиме, закрыты музеи, занятия в школах возобновлены лишь частично.
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При этом 14-дневный централизованный карантин, плюс семидневный домашний карантин по-прежнему сохраняется для приезжих из-за границы.
Кроме того, от карантина освобождены все, кто в настоящий момент находится на карантине, однако это не касается тех, кто приехал из-за границы, а также из провинции Хубэй, города Уханя, ставшего очагом эпидемии.
В жилые комплексы, в которые сейчас могут пройти только жильцы домов, разрешат входить курьерам, а также навещать друзей и родственников после регистрации на входе и предъявления  электронного "кода здоровья".
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Власти также разрешили на улице "в принципе" не носить маски и самостоятельно принимать решение о ее необходимости. Тем не менее, в закрытых помещениях, банках, торговых центрах, школах, вокзалах, аэропортах, больницах, домах престарелых маски по-прежнему нужны, также сохраняется и требование по соблюдению социальной дистанции не менее одного метра. От заведений общепита также требуется жестко ограничивать поток посетителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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По последним данным, на материковой части Китая коронавирусной инфекции заразились 82 858 человек, 77 578 человек выздоровели,  4633 человек умерли.
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