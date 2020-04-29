Под Калугой выявили очаг COVID-19 в доме-интернате для престарелых

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калужской области, заболевание у всех протекает в легкой форме, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
"В области выявлен очаг коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в Думиничском районе. На данный момент уже проведено обследование и тестирование всех проживающих, назначено лечение тем, у кого диагноз подтвержден. Остальные проживающие изолированы", - написал Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
"У всех выявленных зараженных заболевание протекает в легкой форме, симптомы заболевания отсутствуют", - отметил он.
Глава региона не привел данные по числу заболевших.
"Тот факт, что, несмотря на предпринятые меры, не удалось избежать возникновения очага, еще раз подчеркивает то, что инфекция COVID-19 особенно опасна, в том числе из-за легкости ее распространения", - подчеркнул Шапша.
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