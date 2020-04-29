Под Калугой выявили очаг COVID-19 в доме-интернате для престарелых

"В области выявлен очаг коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в Думиничском районе. На данный момент уже проведено обследование и тестирование всех проживающих, назначено лечение тем, у кого диагноз подтвержден. Остальные проживающие изолированы", - написал Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.