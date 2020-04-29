Эрдоган выразил Трампу солидарность в борьбе с коронавирусом

АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса, сообщили в администрации президента Турции.
Отмечается, что послание Эрдогана Трампу было доставлено на турецком военно-транспортном самолете с медицинским грузом, отправленным Анкарой Вашингтону.
"Надеюсь, что скромная помощь, направленная Турцией США, внесет вклад в борьбу с пандемией и поможет лечению американских граждан. Убежден, что совместными усилиями мы победим пандемию. Можете быть уверены в том, что Турция и впредь будет демонстрировать глубокую солидарность как надежный и сильный партнер США", - говорится в послании Эрдогана, текст которого приводит его администрация
Эрдоган выразил надежду на то, что конгресс США после пандемии учтет солидарность Турции, что позволит глубже осознать значимость стратегических связей Вашингтона с Анкарой и теснее взаимодействовать в борьбе с совместными вызовами. Он отметил, что события в регионе, в частности, в Сирии и Ливии, показывают большую роль союзничества Турции и США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.