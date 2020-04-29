В Ростовской области умер третий пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Третий пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ростовской области, общее число заболевших выросло до 864, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин.
По его словам, за сутки коронавирус был подтвержден у 86 человек, общее число заболевших в регионе увеличилось до 864 человек. Показатель заболеваемости составил 20,5 на 100 тысяч населения. Ранее сообщалось о двух умерших.
"Три человека умерли. Третий случай также за Ростовом-на-Дону. Это женщина 1950 года рождения. Она имела ряд сопутствующих заболеваний", - сказал Тюрин. В тяжелом состоянии шесть пациентов, в обсервации – 34 человека.
За весь период эпидемии 58 человек выздоровели. Под наблюдением остаются более 6 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф